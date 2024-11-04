Один человек погиб в Ленинградской области в результате ДТП

В пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области заявили, что один человек погиб в результате аварии в Тосненском районе региона.

© Телеграм-канал "Петербургская полиция"

По предварительной информации, 33-летний водитель автобуса ПАЗ по неустановленным причинам не справился с управлением. В результате этого транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

«Полиция Тосненского района проводит проверку по факту смертельного ДТП с автобусом на 99-м километре автодороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что 74-летний пассажир скончался на месте ДТП, а ещё двое человек, находившиеся в автобусе, были госпитализированы. Всего в салоне находились семь человек.

Ранее в Госавтоинспекции Саратовской области заявили, что автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в городе Балашове.