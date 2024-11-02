Москвич выехал из салона на новой машине и сразу разбил ее о грузовик

В Москве на улице Планерная автомобиль врезался в грузовик. Об этом сообщает ren.tv. Водитель перед этим купил легковушку в автосалоне.

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«Машина была новой, водитель перед аварией забрал ее из автосалона. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. Его отвезли в больницу», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам видео, кроссовер занесло на дороге, он вылетел на встречную полосу и правым боком влетел в грузовик. По словам очевидца, слова которого приводит ren.tv, причиной ДТП стали шины нового автомобиля.

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До этого появилось видео, как машины улетают в заносе в отбойник на летних шинах в Ярославле. 30 октября из-за обледенения дорог в городе произошло массовое столкновение машин. С утра в областную Госавтоинспекцию поступило 52 сообщения о ДТП из-за гололедицы.