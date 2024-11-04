В Ленобласти перевернулся автобус с пассажирами

В Ленинградской области на 99-м километре автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки автобус с пассажирами вылетел в кювет. На месте происшествия погиб 74-летний мужчина, два человека были госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В салоне автобуса на момент аварии находилось семь человек», – передает ведомство.

Смертельное ДТП произошло 3 ноября в 21:20. За рулем автобуса ПАЗ находился 33-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего совершил разворот транспортного средства в обратном направлении, после чего автобус упал в кювет.

В момент аварии в автобусе находилось семь человек. По факту дорожной аварии проводится проверка.

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