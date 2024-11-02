Попало на видео, как автомобили на летней резине скользят по дорогам в Забайкалье

В Бурятии и Забайкалье из-за погодных условий за последние сутки увеличилось количество ДТП. Водители, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю, скользили по дорогам и попали в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

«Со слов местных, за сутки навалило снежную месячную норму, жизнь в регионе парализована. Народ плачет, падает в сугробы, скользит по ледяной корке, толкает бусики, но отважно продирается на работу сквозь все невзгоды», — сообщили в паблике.

На видео видно, как водители не могут справиться с управлением авто и просто врезаются друг в друга.

До этого в Иркутской области на видеорегистратор попал выезд женщины на встречку перед боковым ДТП. 39-летняя жительница Усолья-сибирского за рулём Toyota Gaia не справилась с управлением, её автомобиль занесло на дороге из-за погодных условий. Машина столкнулась с Nissan X-Trail под управлением 66-летнего водителя.