В Екатеринбурге трамвай сбил человека

Вечером 2 ноября в самом центре Екатеринбурга произошло трагичное ДТП: трамвай сбил человека неподалёку от торгового центра «Гринвич».

Инцидент случился на улице Радищева, где в кратчайшие сроки образовалась серьезная пробка, привлечённые к ситуации спецслужбы, включая реанимацию и полицию, оперативно прибыли на место происшествия, сообщают очевидцы.

Мужчину извлекли с места происшествия и увезли в медучреждение. В тот же момент рядом произошло столкновение двух автомобилей. По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, на месте ДТП работает экипаж ДПС. Предварительные данные свидетельствуют о том, что пострадавший жив, и ему активно оказывается необходимая медицинская помощь.

Среди свидетелей случившегося наблюдается повышенный интерес к происшествию, и жители призывают делиться любой информацией о произошедшем.