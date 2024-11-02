На мосту трассы М-7 «Волга» под Казанью произошло ДТП с участием четырех грузовиков, в результате столкновения три из них загорелись. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел примерно на 776-м километре автодороги.

«Столкнулись четыре грузовика. Из них три фуры загорелись. Пострадал один человек. Движение по мосту перекрыто. Привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств», — говорится в тексте.

На месте сейчас работают 30 сотрудников и шесть единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отмечается, что в настоящее время горящие грузовики удалось потушить.

Согласно данным RT, автодорога останется перекрытой до утра. Пробка в районе ДТП уже растянулась на шесть километров. Водителям предлагают объехать место инцидента по паромной переправе Аракчино-Верхний Услон. Ее администрация пообещала, что переправа будет работать «до последнего клиента».