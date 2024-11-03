Раскрыты новые подробности ДТП под Новосибирском, где погибла молодая семья

Виновник смертельного ДТП, которое произошло 9 марта 2023 года на трассе в Новосибирской области и унесло жизни молодой семьи, не оставил никакого наследства — его банковские счета оказались пусты, сообщает KP.RU. По данным издания, на момент суда за Николаем не числилось ни недвижимости, ни какого-либо транспорта, и даже «Лэнд Крузер», в котором он попал в аварию, ему не принадлежал.

Семья мужчины рассказала, что он только собирался купить этот автомобиль у своего родственника, и сделку купли-продажи на тот момент еще не оформил. В связи с этим формально владельцем числился другой человек. Поскольку ни на одном из счетов Николая нет денег, взыскивать в пользу потерпевших нечего.

Выжить в семье Макеевых удалось только старшему сыну Стасу, который в пять лет лишился сразу всей семьи. В момент аварии за рулем сидел 33-летний Александр, рядом 30-летняя жена Елена, а позади в автокресле, помимо Стаса, находился трехлетний Денис. После страшного ДТП врачам удалось поставить Стаса на ноги. Сейчас он все еще плохо видит, страдает от хромоты и забывчивости, но учится жить в новых условиях. Теперь о мальчике забоятся бабушка и тетя.

28 октября 2024 года областной суд отменил приговор первой инстанции и прекратил дело в связи со смертью Николая. Родственникам погибшей семьи сообщили, что мужчина скончался 3 сентября, причина смерти неясна. По словам тети и бабушки, никто из близких виновника ДТП перед ними даже не извинился.

Ранее стало известно, что в центре Москвы произошла смертельная авария с участием шести автомобилей. В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что один человек погиб, еще трое пострадали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого на участке трассы М-7 «Волга» под Казанью было заблокировано движение транспорта из-за ДТП с участием двух фур, которые после столкновения загорелись. Один из грузовиков получил серьезные повреждения.