В Москве в ДТП пострадали два человека

Автомобиль врезался в дорожное ограждение на пересечении Керамического проезда и Дубнинской улицы в Москве. Пострадали два человека, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел в 21:40 мск в субботу, 2 ноября.

На кадрах, опубликованных агентством, показан попавший в ДТП автомобиль. У него оторваны двери, пострадала передняя часть. Предварительно, машина восстановлению не подлежит.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

В пресс-службе Дептранса уточнили, что движение в районе ДТП осуществляется реверсивно по одной полосе.