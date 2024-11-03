Массовое ДТП произошло на 82-м километре МКАД

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На внутренней стороне 82-го километра МКАД, в районе съезда № 82, произошло массовое ДТП. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В дептрансе уточнили, что на месте работают оперативные службы города.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на месте ДТП затруднено, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в ДТП в Тверском районе Москвы погиб один человек, еще трое пострадали. Он уточнил, что участниками аварии стали шесть автомобилей. Авария, о которой идет речь, произошла на Москворецкой набережной в районе дома № 3. Дептранс сообщил, что движение на участке восстановлено.