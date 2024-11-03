Фургон влетел в автобус под Нижним Новгородом

ДТП с фургоном и автобусом произошло в Кстовском округе Нижегородской области 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД России.

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Авария случилась на 13-ом километре автодороги Нижний Новгород — Кстово. 57-летний водитель фургона Sollers влетел в стоящий на дороге ПАЗ.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и МЧС. В результате происшествия пострадал один человек — 77-летний мужчина. Его доставили в Кстовскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что водитель погиб в ДТП в Борском округе 2 ноября.

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