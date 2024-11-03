Массовое ДТП произошло сегодня ночью в центре Москвы. На Москворецкой набережной «Хонда» проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с такси и другими автомобилями. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает столичная прокуратура.

«Водитель автомобиля «Хонда» при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами», — рассказали в надзорном ведомстве.

Погиб пассажир такси, мужчина 1977 г.р., также есть несколько пострадавших.

По данным «Базы», погиб Иван Н., он был пассажиром такси. От удара мужчину выбросило из салона на дорогу. Всего в больницу отвезли 4 человека.

Обстоятельства ДТП уточняются. Прокуратура Центрального округа контролирует расследование.