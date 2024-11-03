Массовая авария с шестью автомобилями произошла в Таганроге

В центре Таганрога произошла массовая автомобильная авария, информирует управление Госавтоинспекции по Ростовской области.

Инцидент случился накануне вечером возле дома № 47 по улице Петровской.

«Водитель автомобиля «Опель-Астра» 1952 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилями БМВ-118 под управлением водителя 2001 года рождения и «Лада-Гранта» под управлением водителя 2003 года рождения», – передает источник.

После чего автомобиль БМВ отбросило в припаркованные автомобили «Рено-Логан» под управлением водителя 1982 года рождения и «БМВ-Икс 5» под управлением водителя 1987 года рождения. Автомобиль «БМВ-Икс 5» отбросило в автомобиль «Форд-Эскейп».

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.