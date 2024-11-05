В Хабаровском крае в ДТП пострадали шесть человек

Столкновение трех автомобилей произошло на объездной дороге вокруг Хабаровска. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Водитель транспортного средства "Toyota Town Асе", двигаясь по автодороге "Обход г. Хабаровска" со стороны ул. Вершинная в сторону ул. Совхозная, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями "Nissan Teana" и "Subary Legacy". В результате аварии пострадали водитель и три пассажира "Nissan Teana", двое из которых несовершеннолетние девочки, 2014 и 2023 года рождения. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в медицинское учреждение, находятся под наблюдением специалистов", - говорится в сообщении.

Также в больницу доставлены водитель автомобиля "Toyota Town Ace" и его пассажир. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры края.