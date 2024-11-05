3 ноября в республике Марий Эл произошло лобовое столкновение двух иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики Марий Эл.

«Вечером 3 ноября на 22 км автодороги Помары-Коркатово Волжского района в результате столкновения двух автомашин, по предварительным данным, пострадали трое несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Водитель, на автомобиле которого был установлен видеорегистратор, выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку. Как сообщили в ведомстве, пострадавших несовершеннолетних доставили в больницу, один из них находится в реанимации. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого на видео попал момент столкновений двух большегрузов на участке автодороги Р-243 «Кострома-Пермь» в Удмуртии. На территории Игринского района водитель автомобиля Scania допустил занос полуприцепа, в результате произошло столкновение с встречным грузовым автомобилем Volvo.