В Смоленской области попал в ДТП автобус с брянскими циркачами

Микроавтобус с циркачами из Брянска попал в ДТП в Починковском районе Смоленской области. Ни люди ни животные серьезных травм не получили, пишут «Брянские новости».

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По данным газеты, цирковые артисты перевозили удава, маленького пуделя, обезьяну, игуану и ряд других животных и птиц.

Прибывшая на место происшествия бригада осмотрела людей и их питомцев, оказала необходимую медицинскую помощь, затем доставила труппу в населенный пункт, где их тепло встретили.

На кадрах, опубликованных очевидцами, фельдшеры охотно фотографируются с животными, радуются возможности посмотреть вблизи на необычных зверей.

В Министерстве здравоохранения региона пояснили, что все артисты были отправлены в «уютное место», чтобы спасти их от холода. После провоза санитарный транспорт тщательно обработали, отметили в ведомстве.