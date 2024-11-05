В Карелии на трассе "Кола" в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе "Кола" в Сегежском округе Карелии. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"В 19:40 мск поступило сообщение о том, что в Сегежском районе на 669-м километре ФАД Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля и частного микроавтобуса. <...> В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля осматривается бригадой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС Республики Карелия.