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Движение затруднено на 65-м км МКАД из-за аварии с тремя авто

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 65-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение затруднено на 65-м км МКАД из-за аварии с тремя авто
© Москва24

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

В Дептранспе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб в ДТП с шестью машинами на Москворецкой набережной в центре столицы. Еще трое человек получили различные травмы.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии. Предварительно, водитель автомобиля Honda, пересекая перекресток с Китайгородским проездом, проехал на красный сигнал светофора. В результате он врезался в машину такси, что привело к столкновению с еще несколькими авто.

ДТП
Honda
дтп, мкад
Авария на МКАД
ДТП с такси