В Москве на МКАД произошло большое ДТП

На внутренней стороне 65-го км МКАД столкнулись три автомобиля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На месте работают оперативные службы города.

© ТАСС

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль врезался в здание букмекерской конторы в результате ДТП в Красноярске. Авария произошла вечером 4 ноября в районе улицы Высотной. За рулем автомобиля находился 30-летний водитель. По предварительным данным, он не смог справиться с управлением автомобилем. Обошлось без жертв.

До этого пьяный водитель влетел в церковь в Брянской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Белые Берега, машина пролетела сквозь забор и остановилась, заехав прямо на крыльцо перед входом в храм.

Также сообщалось о ДТП в Приамурье, в котором погибли четыре человека. Легковой автомобиль Toyota Prius и фура с фейерверками столкнулись на автодороге Чита — Хабаровск. Машина с пиротехникой сдетонировала. Среди жертв — двое детей 8 и 11 лет.