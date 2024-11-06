$98.06+0.51106.89+0.75
Войти в почту

На севере Москвы электробус столкнулся с легковым автомобилем

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения электробуса и легкового автомобиля на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

На севере Москвы электробус столкнулся с легковым автомобилем
© ТАСС
"В Сигнальном проезде произошло столкновение электробуса и легковушки, пострадали четверо, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы московского ГУ МВД РФ, электробус столкнулся с Volkswagen, предварительно, пострадали трое человек. В правоохранительных органах добавили, что пострадавший ребенок находился в иномарке, также травмы получили двое пассажиров электробуса.

ДТП
Volkswagen
МВД России