На севере Москвы электробус столкнулся с легковым автомобилем

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения электробуса и легкового автомобиля на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

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"В Сигнальном проезде произошло столкновение электробуса и легковушки, пострадали четверо, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы московского ГУ МВД РФ, электробус столкнулся с Volkswagen, предварительно, пострадали трое человек. В правоохранительных органах добавили, что пострадавший ребенок находился в иномарке, также травмы получили двое пассажиров электробуса.