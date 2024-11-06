Водитель большегруза влетел в отбойник на трассе М-5

Попавшая в аварию фура перекрыла движение по трассе М-5 в сторону Челябинска.

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На 173-м километре трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск на территории Сысертского района произошло ДТП, осложнившее движение в сторону столицы Южного Урала. Уточняется, что водитель большегруза Mercedes не справился с управлением и въехал в отбойник.

В аварии никто не пострадал, но проехать в сторону Челябинска можно пока только по одной полосе. На месте ДТП работают автоинспекторы, регулирующие поток. Региональное МЧС из-за метели и заносов рекомендует отказаться по возможности от дальних поездок.