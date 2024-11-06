В Серпухове произошло ДТП с двумя машинами

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с автомобилем-такси в городском округе Серпухов, сообщается в Telegram-канале ведомства. Авария произошла утром 6 ноября на улице Ворошилова. От удара такси отбросило в сторону, и оно перевернулось. Telegram-канал «112» опубликовал видео ДТП. На кадрах видно, как такси проезжает перекресток, в этот момент в него влетает другой автомобиль.

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Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Серпухов, — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, водитель такси, выезжая с прилегающей территории, не уступил другой легковушке, которая передвигалась по главной дороге. В результате столкновения он получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.

Ранее легковой автомобиль врезался в здание букмекерской конторы в результате ДТП в Красноярске. Авария произошла вечером 4 ноября в районе улицы Высотной. За рулем автомобиля находился 30-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением. Обошлось без жертв.

Также сообщалось о ДТП в Приамурье, в котором погибли четыре человека. Легковой автомобиль Toyota Prius и фура с фейерверками столкнулись на автодороге Чита — Хабаровск. Машина с пиротехникой сдетонировала. Среди жертв — двое детей 8 и 11 лет.