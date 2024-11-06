В Татарстане произошло 365 ДТП с участием детей с января

В управлении ГИБДД МВД по Татарстану рассказали, что с начала 2024 года в регионе произошло 365 ДТП с участием детей.

Об этом сообщает «Реальное время».

Согласно данным ведомства, в 131 аварии с детьми-пассажирами погибли три ребёнка и 148 получили ранения.

С участием детей-пешеходов произошло 168 ДТП, в которых погибли трое несовершеннолетних, а 177 детей получили травмы.

Также за десять месяцев зарегистрировано 45 аварий с участием детей на велосипедах. 44 ребёнка были травмированы, один погиб.

Ранее сообщалось, что трое подростков погибли и один пострадал в ДТП с квадроциклом в Крыму.