Три человека погибли при падении каменного валуна на автомобиль в Узбекистане
В Узбекистане каменный валун раздавил машину марки Chevrolet Cobalt. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.
По информации ведомства, трагедия произошла на 1137 км автотрассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области.
Отмечается, что в раздавленном валуном автомобиле находились три человека. Все они погибли.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате съезда автомобиля с плотины в водоем Волгоградской области.