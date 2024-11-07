Три человека погибли при падении каменного валуна на автомобиль в Узбекистане

В Узбекистане каменный валун раздавил машину марки Chevrolet Cobalt. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.

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По информации ведомства, трагедия произошла на 1137 км автотрассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области.

Отмечается, что в раздавленном валуном автомобиле находились три человека. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате съезда автомобиля с плотины в водоем Волгоградской области.