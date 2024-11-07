Автобус с рабочими слетел с трассы под Красноярском

В Красноярском крае на одной из трасс произошло ДТП. Там перевернулся автобус с рабочими, сообщил краевой главк МВД.

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В салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью. Как утверждается, инцидент произошел в четверг на 75 километре автодороги «Красноярск — Енисейск» в районе поселка Бартат.

Автобус Higer двигался со стороны Красноярска, в моменте он допустил съезд с дороги в кювет, после чего перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

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