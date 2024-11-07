В Доминикане на камеру попало, как водитель задавил трех мужчин

3 ноября в Доминиканской республике местный водитель не справился с управлением и сбил на дороге двух мотоциклистов. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Яжеводитель». Во время ДТП пострадали трое мужчин.

На кадрах видно, как легковушку заносит в разные стороны, в конечном итоге она сбивает два мотоцикла и врезается в бетонную стенку.

© газета.ру

До этого в Дагестане сотрудники ГИБДД остановили автомобиль без номеров в Кайтагском районе, владелец которого сидел на пассажирском сидении и находился в нетрезвом состоянии. Полицейские заставили пьяного пассажира зашпаклевать стены в отделе под угрозой лишения водительских прав.

По словам автовладельца по имени Мурад, его забрали в отдел под предлогом оформления документов, а там уже начали угрожать лишением прав и штрафом за езду в нетрезвом состоянии. Чтобы избежать штрафов и лишения прав, сотрудники ГИБДД предложили мужчине зашпаклевать стены в кабинете отдела полиции. Тем не менее автовладельца все равно лишили прав на два года.