Велосипедист пробил головой лобовое стекло легковушки в Подмосковье

В Раменском городском округе произошло ДТП с участием велосипедиста. Его сбил водитель, управлявший автомобилем Ford, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Как отмечается, сбитый мужчина пробил лобовое стекло автомобиля. Его тело застряло в салоне машины. Пострадавший погиб.

Как уточняется, ДТП произошло на дороге в поселке Ильинский. Согласно кадрам, снятым очевидцами, иномарка стоит в полосе движения вне пешеходного перехода.

Сегодня в Красноярском крае на одной из трасс произошло ДТП. Там перевернулся автобус с рабочими. В салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошел в четверг на 75 километре автодороги «Красноярск — Енисейск» в районе поселка Бартат.