6 ноября в Ростовской области водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу движения и врезался в фуру. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«ДТП зарегистрировано 6 ноября в 14.50 на 85 км автодороги «Новороссия», в Неклиновском районе Ростовской области», — сообщает паблик.

Седельным тягачом Sitrak управлял 37-летний водитель, его видеорегистратор запечатлел момент аварии. На видео видно, что легковушка выезжает на полной скорости на встречную полосу, после чего происходит сильнейшее фронтальное столкновение. На место происшествия были вызваны медики и полиция, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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До этого в Красноярском крае на 80-м километре автодороги Красноярск — Енисейск перевернулся пассажирский автобус. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет, а после перевернулся на бок. Пассажирами автобуса были 36 работников свинокомплекса, из которых 18 человек пострадали.