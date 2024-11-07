В Тверской области на платной трассе «Москва-Санкт-Петербург» на видео попал взрыв после столкновения автоцистерны с битумом и фуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал государственной компании «Автодор» (эксплуатирует платные трассы).

«Водитель одного из грузовиков вопреки запретам остановился на обочине скоростной магистрали. Второй отвлекся от управления транспортным средством и совершил столкновение со стоящим автомобилем. В результате машины загорелись, один из водителей получил ранения, а движение по трассе для всех пользователей было перекрыто», — сообщается в публикации.

«Автодор» уточняет, что движение по платной скоростной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» было перекрыто на участке ДТП. На кадрах машина с автоцистерной движется с обычной скоростью, не нарушая правил дорожного движения. Также видно, что за секунды до взрыва автомобиль экстренных служб успел проехать и не попал под взрыв.

До этого видеорегистратор записал последние секунды перед столкновением легковушки и большегруза. 6 ноября в Ростовской области водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу движения и врезался в фуру, под управлением 37-летнего мужчины, чей регистратор и запечатлел момент аварии.