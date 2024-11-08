Автобус въехал в столб с камерами видеофиксакции в Тюмени

Утром в пятницу, 8 ноября, тюменский рейсовый автобус врезался в опору камеры видеонаблюдения. Как сообщается в Telegram-канале городской администрации, в ДТП пострадали 11 человек.

В Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что все пострадавшие - женщины в возрасте от 22 до 62 лет. Все они доставлены в больницу. Всего в автобусе находились 25 человек.

Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Представители компании-перевозчика заявили, что на предрейсовом осмотре у автобуса не было выявлено неисправностей. 59-летний водитель также прошел медицинский осмотр.

На месте ДТП работают представители департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, а также инспекторы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и не справился с управлением.

Ранее в районе якутского села Тулагино произошла авария с участием школьного микроавтобуса и автомобиля Toyota Premio. Жертвой ДТП стал один человек - водитель Toyota. Ребенок из микроавтобуса и пассажир Toyota пострадали.