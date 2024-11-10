В Пензенской области в ДТП погибли три человека

"Камаз" столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt в Кузнецком районе Пензенской области, в результате погибли три человека, еще двое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"На федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Камаз" под управлением мужчины 1970 года рождения и автомобиля Chevrolet Cobalt, которым управлял мужчина 1996 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира этого транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.