Фуру разорвало на части после массового ДТП на трассе М-5

Утром в пятницу, 8 ноября, на трассе в Челябинской области столкнулись сразу несколько фур, в результате чего погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Видеозапись с места аварии опубликовал Telegram-канал RT. На кадрах видна горящая фура. В Госавтоинспекции уточнили, что авария с участием четырех транспортных средств произошла на 1628 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск).

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что одну из фур «разорвало» пополам. Всего в ДТП попали три фуры и один легковой автомобиль. Двое погибших были водителями.

Движение на этом участке трассы перекрыли. Причины аварии устанавливаются.

Ранее более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени. Утром 8 ноября городской рейсовый автобус врезался в опору камеры видеонаблюдения. Все пострадавшие - женщины в возрасте от 22 до 62 лет, их доставили в больницу.