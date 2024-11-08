На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внутренней стороне МКАД в районе Носовихинского шоссе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Отмечается, что ДТП произошло на внутренней стороне четвертого километра прямо перед четвертым съездом. Информации о пострадавших нет.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в тексте.

На момент инцидента движение по МКАД осуществлялось только по двум полосам из шести. В настоящее время оно полностью восстановлено.