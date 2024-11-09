Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

При опрокидывании автобуса в Египте пострадал 41 человек, среди которых были российские туристы. Об этом сообщает Cairo 24.

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По данным издания, ДТП случилось в Рас-Судре на Южном Синае. Отмечается, что в автобусе находились граждане Украины, Азербайджана и Казахстана. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Один из пассажиров рассказал изданию «Фонтанка», что в транспортном средстве было около тридцати российских туристов.

«Вероятнее всего водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок», — отметил он.

Ранее девять российских туристов пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Турции.