Момент тяжелого столкновения фур на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области снял видеорегистратор ехавшего следом автомобиля. Видеозапись размещена в паблике "Трасса М5 Уфа - Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что авария произошла на двухполосном участке дороги с уклоном. Автомобиль, следовавший на спуск, выехал на встречную полосу и по диагонали врезался во встречную фуру, которая ехала на подъем. В результате оба большегруза вылетели с дороги, проломив ограждение, и загорелись. После этого в них врезались другие машины.

В Госавтоинспекции Челябинской области уточнили, что всего в аварии на трассе М-5 под Усть-Катавом участвовали четыре автомобиля, двум водителям выжить не удалось. Еще один водитель получил травмы.