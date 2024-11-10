В Татарстане после ДТП госпитализировали четырех человек

Автомобили LADA Granta и Omoda в Тукаевском районе Татарстана, в результате пострадали четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"По предварительным данным, в результате столкновения пострадали водитель и пассажиры иномарки, среди которых двое детей 2020 и 2023 годов рождения. Также травмы получил водитель отечественного автомобиля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 мск недалеко от садоводческого товарищества "Солнечное". Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медпомощь. Организована проверка, обстоятельства ДТП выясняются.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах в условиях ухудшающейся погоды.