В жестком ДТП в Ростовской области загорелся автомобиль с семьей

В Ростовской области в массовом ДТП загорелся автомобиль с матерью и ребенком внутри. Об этом сообщило региональное отделение ГАИ в своем Telegram-канале.

© ГИБДД Ростовской области

«Неустановленный водитель автомобиля Renault Logan, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом Higer», — говорится в публикации.

В результате ДТП Renault Logan загорелся. Внутри находились женщина и семилетняя девочка, их спасти не удалось. Также в аварию попал автомобиль Ford.

До этого в Татарстане на трассе М7 «Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузов, после столкновения машины загорелись. Авария произошла на мосту через Волгу, из-за нее на трассе перекрыли движение, а пробка в районе ДТП растянулась на 6 км. Кроме того, из-за перекрытия движения по мосту образовалась пробка в направлении паромной переправы.

Трассу М7 из-за аварии и пожара перекрыли до утра. Из-за этого жители города Иннополис не могли проехать домой из Казани.