ДТП с самосвалом унесло жизни двух человек в Ленобласти

Два человека погибли в результате ДТП с участием самосвала Shacman и автомобиля Hyundai Starex во Всеволожском районе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По факту инцидента проводится проверка, уточнили в ведомстве.

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В 19:10 мск (10 ноября. — NEWS.ru) на автодороге Парголово — Огоньки во Всеволожском районе Ленобласти 22-летний водитель самосвала Shacman при выполнении разворота создал помеху двигавшейся позади иномарке Hyundai Starex, — говорится в сообщении.

Жертвами стали водитель и пассажир легкового автомобиля. Согласно информации МВД, мужчине и женщине, предположительно, было 60–70 лет.

Ранее в результате автокатастрофы на трассе в Оренбургской области погиб заместитель прокурора Кваркенского района Алексей Уваров. Авария произошла ночью 5 ноября в Адамовском районе. Автомобиль, которым управлял заместитель прокурора, выехал с дороги в кювет и перевернулся.

До этого легковой автомобиль врезался в здание букмекерской конторы в результате ДТП в Красноярске. Авария произошла вечером 4 ноября в районе улицы Высотной. За рулем автомобиля находился 30-летний водитель. Обошлось без жертв.