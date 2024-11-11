На МКАД произошло массовое ДТП, движение парализовано

На МКАД из-за массовой аварии оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внутренней стороне 84 км МКАД (в районе съезда №84) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в публикации.

На месте инцидента работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

В результате ДТП автомобили могут двигаться только по двум полосам. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда пробки.