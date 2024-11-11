Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи

Столкновение пяти автомобилей, по предварительным данным, произошло в тоннеле дублера Курортного проспекта в Сочи, среди них большегруз. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"В Сочи произошло ДТП в 5-м тоннеле "дублер Курортного проспекта" (направление с Хостинского района в Центральный). По предварительной информации, участниками аварии стали пять автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства ДТП.

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Позднее в Госавтоинспекции Сочи ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, пострадал один человек.