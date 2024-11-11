В российском регионе в ДТП попал школьный автобус

В Башкирии в ДТП попал школьный автобус, пострадал подросток. Об этом сообщает Mash Batash в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Прокуратура Республики Башкортостан»

По данным канала, автобус съехал с дороги в Аскинском районе в российском регионе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда.

Сообщается, что всего в салоне находились семеро детей, которые ехали домой после уроков. Одному из них — 14-летнему подростку — понадобилась помощь медиков.

Ранее в российском регионе прогнозировали ледяной дождь, налипание мокрого снега и провисание проводов. Жителям рекомендовали быть предельно аккуратными из-за гололеда и возможного скольжения на дорогах.