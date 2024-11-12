В Мордовии попало на видео, как самосвал переехал легковушку

Утром 12 ноября в Мордовии водитель Chevrolet не уступил дорогу грузовику с прицепом, в результате чего КАМАЗ переехал легковой автомобиль. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Республике Мордовия.

«12 ноября в 08.45 в Ромодановском районе на 30 км автодороги сообщением «Саранск-Ромоданово-Игнатово», по предварительным данным, водитель автомашины Chevrolet при выезде с второстепенной дороги не предоставил право проезда автомашине КАМАЗ, движущейся по главной дороге», — доложили в ведомстве.

На кадрах видно, что легковой Chevrolet впоследствии загорелся. Как сообщили в ведомстве, на месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого 10 ноября во Владивостоке водитель грузовика врезался в легковой автомобиль Nissan Terrano и вывалился через лобовое стекло. Момент ДТП на Низководном мосту попал на видео. На кадрах видно, как протаранивший легковушку грузовик продолжил движение без водителя.