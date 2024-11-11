Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись в Балашихе

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня примерно в 19:00 около одного из домов, расположенных на ул. Советская, произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов, двигавшихся по маршруту без пассажиров, после чего предполагаемый виновник покинул место ДТП, оставив машину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя.