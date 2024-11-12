В Забайкалье в ДТП погибли два человека

Автоавария на федеральной автодороге Чита - Забайкальск привела к гибели двух человек. Еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

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"Прибывшие на место спасатели провели деблокирование погибших и отключение аккумуляторов в транспортных средствах. В результате ДТП два человека погибли и еще двое получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу Борзи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 368-м км трассы, столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, вечером 11 ноября водитель автомобиля Toyota Camry 1985 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. Погибшие были пассажирами Toyota Corolla.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель Toyota Camry допрошен в качестве подозреваемого и помещен в изолятор временного содержания.