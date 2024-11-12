Женщина попыталась перейти дорогу на «красный» и погибла под колесами авто

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил насмерть женщину средних лет, перебегавшую дорогу на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Трагедия произошла около 07:00 мск 12 ноября.

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В ведомстве сообщили, что женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. Водитель, управлявший автомобилем Lada Granta, не успел затормозить, когда увидел выскочившего на дорогу человека.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия, — сообщили в петербургском МВД.