В Петербурге мужчина выпил коньяка и на машине жены пытался скрыться от ДПС

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали 37-летнего пьяного водителя автомобиля, пытавшегося скрыться от ДПС, передает «Дорожный инспектор». Сотрудники дорожной полиции гнались за нарушителем по КАД, покружили по Калининскому району и на Пискаревском проспекте применили табельное оружие. Пули попали по колесам, управлять иномаркой стало невозможно. В итоге Ford вылетел через газон и протаранил несколько припаркованных в «кармане» авто. Выйдя из-за руля, мужчина пояснил, что весь вечер пил коньяк.

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Мы думали, что на удачном и тихом месте припарковались, а здесь такой экшен, — сказал владелец одного из пострадавших автомобилей.

Выяснилось, что у мужчины за рулем не было водительского удостоверения, а само авто принадлежит гражданской супруге. Последняя в итоге написала на мужа заявление об угоне. Также за рулем находилась новая спутница водителя.

Пока на мужчину составили два протокола за нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.