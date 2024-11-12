На трассе под Пермью столкнулись два грузовика и микроавтобус. Об этом сообщает РИА Новости.

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Авария произошла на трассе «Пермь-Екатеринбург» в Пермском районе. Информации о возможных пострадавших пока не поступало, однако в результате столкновения было перекрыто движение в сторону Екатеринбурга.

Согласно информации краевой Госавтоинспекции, причиной аварии стал занос грузовика MAN, который привел к столкновению автомобиля с ограждением — машина развернулась поперек трассы. После этого в грузовик врезался микроавтобус Mercedes, а также второй грузовой автомобиль Hyundai.

«В результате ДТП движение в направлении г. Екатеринбург временно остановлено, движение в направлении г. Пермь осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Ранее на трассе «Можга-Вавож» произошло ДТП с участием грузовика.