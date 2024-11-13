Днем в среду, 13 ноября, в районе деревни Марьино в Новой Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта.

Из-за ДТП затруднено движение по улице Харлампиева в сторону Филимонковского шоссе. Водителей призвали выбирать объездные пути.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с места аварии. На записях видно, что в ДТП попали грузовики. По данным канала, у одного из них оторвало кабину. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее грузовик перевернулся на Юго-Восточной хорде в Москве. В результате ДТП столкнулись несколько автомобилей, о серьезно пострадавших не сообщалось.