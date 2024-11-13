В Подмосковье 14-летний подросток устроил гонку с полицией

В Бутово школьники на каршеринге пытались сбежать от Росгвардии. 12 ноября в подмосковном поселке Дрожжино на территории ЖК «Бутово парк 2» произошла полицейская погоня. Прямо по дворовым проездам полицейским пришлось преследовать машину каршеринга, в которой, как выяснилось позже, находились четверо подростков.

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Сообщается, что экипаж Росгвардии заметил подростков в машине, те увидели, что ими заинтересовались – и бросились наутек. Но удрать им не удалось: уже после скоростного заезда по дворам наперегонки с машиной полиции, на выезде на улицу, где события могли бы принять драматичный оборот, дорогу отчаянным тинейджерам преградили сразу два автомобиля.

По всей видимости, водители заметили неладное – и решили помочь остановить слишком резвую каршеринговую машину. Источник сообщает, что находившийся за рулем 14-летний парень захотел убежать, после чего полицейский уложил его на асфальт. Вскоре на место прибыл экипаж ДПС, и любителей приключений вместе со школьными рюкзаками увезли в отдел.

Подростки могли взять машину в аренду, воспользовавшись аккаунтом взрослого. Ситуация грозит серьезными штрафами. В МВД говорят, что родителей привлекут к ответственности, подростков инспекторы ПДН поставят на учет, а ситуации будет дана правовая оценка.