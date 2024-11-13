Два врача скорой помощи пострадали в результате ДТП в Подмосковье

В Орехо-Зуево в Московской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи пострадали два медика.

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Об этом в среду, 13 ноября, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

— Сегодня примерно в 16:30 около одного из домов, расположенных на улице Северная, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной скорой помощи, двигавшейся без пациентов, — сказано в сообщении пресс-службы.

Двое врачей, находившихся в машине, доставили в больницу с телесными повреждениями. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в публикации.

Днем 13 ноября СМИ сообщали о ДТП в Новой Москве с участием трех автомобилей, один из которых оказался грузовиком. Авария произошла в деревне Марьино (ТиНАО) в районе пересечения шоссе Ракитки и улицы Харлампиева. Сообщалось об одном погибшем.