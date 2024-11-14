В Волгоградской области пять человек пострадали в ДТП

Пять человек пострадали в аварии, произошедшей сегодня в Калачевском районе Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

© Telegram-канал ГУ МВД по Волгоградской области

По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 15:00 на 68-м километре трассы "Волгоград - К. Шахтинский - Луганск". Здесь столкнулись автомобили "Лада Приора", "Лада Гранта" и Suzuki Grand Vitara.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. На месте аварии проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.